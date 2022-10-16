غدا.. تحويلات مرورية لتركيب الكمر المعدنى لكوبرى المشاة بشارع الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة العامة أنه تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر المعدنى لكوبرى المشاة الجديد بشارع الجيزة أمام مجلس الدولة، سيتم الغلق الكلى لشارع الجيزة فى الاتجاهين، وتحويل حركة السيارات القادمة من نفق الجلاء ومسطح ميدان الجلاء، وترغب بالسير باتجاه نفق النهضة إلى الدخول يميناً إلى شارع "أبى أمامة - شارع إبن مروان"، ثم الدخول يسارا باتجاه شارع هارون، واستكمال السير بشارع هارون حتى تقاطعه مع شارع حسين واصف، ثم الدخول يسارا بشارع حسين واصف وصولا لشارع الجيزة باتجاه نفق النهضة عقب تجاوز موقع الغلق.

وأضافت أنه بالنسبة لحركة السيارات القادمة من نفق النهضة وترغب بالسير باتجاه نفق الجلاء، فستقوم بالدخول يمينا بشارع عصام الدالى المجاور لمجلس الدولة حتى شارع النيل السياحى، والدخول يساراً بشارع النيل السياحى، واستكمال السير بشارع النيل السياحى حتى تقاطعه مع شارع ابن الأخشيد، والدخول يساراً بشارع ابن الخشيد وصولا لشارع الجيزة باتجاه ميدان ونفق الجلاء.

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أنه سيتم تنفيذ تلك الأعمال فى نحو 30 دقيقة فقط صباح يوم غد الاثنين، اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف صباحا وحتى الساعة الرابعة صباحاً من نفس اليوم فقط.

وأكدت قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.