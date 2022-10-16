«المشاط» لغرفة التجارة الأمريكية: هدف «COP27» الانتقال من التعهدات للتنفيذ

جدة - نرمين السيد -

وشاركت المشاط، فى المائدة المستديرة التى عقدتها غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة معتز زهران السفير المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية، ومارتى دوربين نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وخوش شوكسى نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتيس نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، والعديد من مستثمرى وممثلى شركات القطاع الخاص الأمريكى.

وخلال اللقاء، قدمت وزيرة التعاون الدولى عرضا مفصلا حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"، داعية شركات القطاع الخاص والمستثمرين فى الولايات المتحدة الأمريكية، للاطلاع عن قرب على تفاصيل المشروعات من أجل بحث سبل المشاركة فى تمويل وتنفيذ هذه المشروعات التى تعزز التحول الأخضر، وتعد نموذجا رائدا للمنصات الوطنية فى المنطقة والعالم، كما تم استعراض سبل مساهمة الشركات الأمريكية فى المشروعات والمبادرات المرتبطة بالمناخ والتنمية فى مصر.

وخلال اللقاء، أبدى المستثمرون وشركات القطاع الخاص الأمريكية، اهتماما بالمشروعات المطروحة فى إطار برنامج "نوفى"، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المشتركة المصرية الأمريكية.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولى، فى المائدة المستديرة الوزارية التى عقدتها مجموعة البنك الدولى حول "تعزيز القدرة على الصمود فى مجال الأمن الغذائى من خلال دعم قطاع الزراعة"، حيث ألقت الكلمة الافتتاحية فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وأدارت المائدة المستديرة مارى بونجستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولى.واستعرضت وزيرة التعاون الدولى الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائى وتطوير قطاع الزراعة، كما ناقشت استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، والتداعيات التى تفرضها الظروف العالمية الحالية على جهود الأمن الغذائى التى تأثرت بشدة بسبب التغيرات المناخية والوضع الجيوسياسى فى أوروبا.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط كذلك فى الحدث الذى نظمته مجموعة البنك الدولى، بالتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، ورئاسة مؤتمر المناخ COP26، حيث شارك فى الفعالية ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وإلوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولى، فى الجلسة التى عقدتها مؤسسة "روكفيلر" غير الهادفة للربح، حيث تم التطرق إلى الجهود الوطنية للدمج بين التنمية والمناخ، وسبل تنشيط الاستثمارات الخضراء، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى هذه النوعية من المشروعات، كما تم عرض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"، ومناقشة الدور الذى يمكن أن تقوم به المؤسسات الدولية فى حشد التمويلات التنموية الميسرة وأيضا دور المنظمات غير الهادفة للربح فى توفير التمويل المطلوب لهذه المشروعات.

ونوهت وزيرة التعاون الدولى بأهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وهى الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتحفيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وفى هذا الإطار فإن مصر تسعى لتحفيز العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة لخلق جهد مشترك ومتسق فى سبيل زيادة التمويل المناخى.

وشاركت وزيرة التعاون الدولى فى المؤتمر الذى نظمه مركز التنمية الدولية، بالتعاون مع اتحاد النقابات الدولى، ووزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، حول "مستقبل أكثر مساواة من خلال تمكين المرأة وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية"، وذلك بمشاركة سفنيا شولتسه وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، وإيزابيل كوليمان نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومارى بونجستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولى.

وتناولت وزيرة التعاون الدولى الإجراءات التى تنفذها مصر لتعزيز جهود تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وزيادة نسبة الشمول المالى، وزيادة مشاركة الشباب والفتيات فى جهود تحقيق التنمية المستدامة، كما أشارت إلى البرامج التى طبقتها مصر لتعزيز سبل الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا لاسيما فى ظل استمرار جهود الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، الذى تم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، وكان أحد البرامج التى أتاحت آليات لحماية الفئات الأقل دخلا لاسيما فى أوقات الأزمات مثل جائحة "كورونا".

وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية برؤية الحكومة المصرية لتوفير برامج الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعى للمرأة والفتيات والفئات الأكثر تأثرا ببرامج الإصلاح، مشيرة إلى سعيها لزيارة مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، للتعرف عن قرب على هذه التجارب التنموية.

وشاركت المشاط فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لعام 2022، والتى عقدت خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجارى، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة".

وانعقدت الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين فى العالم، فى وقت استثنائى، حيث يشهد الاقتصاد العالمى تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة "كورونا"، والحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التى تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها فى المستقبل.