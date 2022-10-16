القوى العاملة تعلن عن فرص عمل لذوى القدرات الخاصة

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة التشغيل بالداخل، بوزارة القوى العاملة عن توفير 100 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، وذلك للعمل فى شركة كونسينتركس العالمية فى مجال خدمة العملاء، وعنوانها مدينة السادس من أكتوبر.





وأكدت الوزارة فى بيان صحفى لها اليوم الإثنين، أن فرص العمل المتاحة وفرتها الوزارة فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين، والتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والإستثمارى لاستيفاء نسبة 5 % من إجمالى العاملين بها من ذوى القدرات الخاصة، وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى فى الرقابة والمتابعة على الشركات لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوى القدرات.

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