«قمحة» يستعرض جهود مصر لمواجهة تغيرات المناخ بافتتاحية «السياسة الدولية»

جدة - نرمين السيد - وقال قمحة -فى افتتاحية عدد مجلة السياسة الدولية- إنه تحددت الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022، موعدا لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، فى شرم الشيخ.

وأضاف قمحة أن مؤتمر الأطراف هو الكيان الرئيسى المسؤول عن اتخاذ القرار ضمن الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ، حيث تراجع الأطراف الموقعة عليها آليات وسياسات عملية تنفيذها، وبعد ذلك تتخذ قرارات لتعزيز التنسيق والتحركات على مستوى العالم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

ونوه قمحة بأنه فى هذا الإطار، شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة والتنمية لعام 2022 "الطريق إلى شرم الشيخ"، الذى نظمه المجلس العربى للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية، وذلك يوم الأحد 11 من سبتمبر.

ولفت إلى مشاركة "شكرى" فى افتتاح المؤتمر وزيرا الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والرى، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ولفيف من كبار المسئولين ونخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين.

وتابع أنه تبلورت المزيد من الأهداف التى تعلى من أهمية انعقاد هذا المؤتمر، لكونه يسلط الضوء على قضايا المياه وندرتها وعلاقة ذلك بقضايا التغير المناخى بشكل عام. كما أن مؤتمر شرم الشيخ يمثل نقطة تحول على صعيد التعامل مع قضايا المناخ، للانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض.

وذكر أنه سبق ذلك، فى مايو الماضى، تدشين د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050، التى أكدت أنها تهدف لوضع جودة حياة المواطن المصرى كأولوية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجى الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030، تتشكل رؤية الاستراتيجية بطريقة تضمن حماية المواطنين من تأثيرات تغير المناخ، مع الحفاظ على تنمية الدولة بطريقة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ولفت إلى أن الاستراتيجية ستسهل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرغوبة للدولة باتباع نهج خفض الانبعاثات، مسترشدة فى ذلك برؤية (مصر 2030)، التى تعد المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جميع الأهداف الرئيسية والفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها.

ونوه بإعداد الاستراتيجية بناء على نهج تشاورى مع جميع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية فى الدولة عبر حوارات ولقاءات متعددة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر. كذلك، فإن أهداف الاستراتيجية نتجت بشكل أساسى بناء على المادتين 45 و46 من الدستور المصرى.

وأورد أنه من المتوقع أن تعالج الاستراتيجية نقاط الضعف والتهديدات، وتبنى على الفرص التى ظهرت فى تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالى لتغير المناخ فى مصر، مع الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأخذ التزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ فى الحسبان.

وواصل أنه جرى إعداد الاستراتيجية عبر مرحلتين، بواسطة فريق استشارى محلى من الخبراء الوطنيين، حيث تضمنت المرحلة الأولى تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية والفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعدادها، بينما تضمنت المرحلة الأخرى إدراج التفاصيل، وجرت مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التى تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.

وذكر أن الإصرار المصرى على استضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف، التى وقعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للبيئة، لم يكن إلا ترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واستكمل أن الرئيس السيسى بذكر خلال الجلسة الرفيعة المستوى على هامش حوار بترسبرج (يوليو 2022)، أن تغير المناخ يعد تهديدا وجوديا للكثير من الدول على مستوى العالم، وأن التقديرات والتقارير العلمية كافة تؤكد بشكل واضح أن تغير المناخ بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم، على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ.

واستطرد أنه مع تولى القاهرة رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أعربت وزارة الخارجية عن التزامها بتعزيز «التحركات الجدية والملموسة (بشأن تغير المناخ) مع الاعتراف بتعقيد التحديات المختلفة السياسية والاقتصادية والتنموية». وتنقسم التحركات الهادفة إلى التصدى لتغير المناخ إلى نهجين مترابطين: «التخفيف» و«التكيف». تشير كلمة «التخفيف» إلى تقليل انبعاثات غازات الصوبة (غازات الاحتباس الحرارى) إلى الغلاف الجوى للحد من تغير المناخ مستقبلا. أما «التكيف»، فيشير إلى تعزيز قدرة المنظومات البشرية والطبيعية على التكيف مع الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ.

وشدد على أن مصر فى موقع حيوى يمكنها من أن تمثل على الصعيد العالمى مصالح البلدان النامية الأكثر هشاشة أمام آثار التغيرات المناخية الحثيثة. ويدور تمثيل المصالح هذا على الأخص حول المفاوضات الأممية المقبلة بشأن التزامات التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف مع آثاره. ومن المتوقع أن يبرز فى مفاوضات المناخ المقبلة دعم وتمويل استخدام «الطبيعة» للتصدى لتغير المناخ. وهكذا، فلا بد من التباحث بعناية خلال جلسات المؤتمر حول كيفية الانخراط فى «الحلول القائمة على الطبيعة».

وطالب التصدى لما ظهر فى قمة المناخ الأممية الأخيرة فى جلاسكو (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) من إقرار غير مسبوق بدور الطبيعة فى تحقيق درجات الحرارة العالمية المستهدفة. فبدون الطبيعة، سيتعذر وضع حد للاحتباس الحرارى العالمى عند 1.5 درجة مئوية، وبعد بضعة أشهر، وافقت جمعية الأمم المتحدة للبيئة رسميا على تعريف للحلول المستمدة من الطبيعة، وأقرت بأهميتها فى الاستجابة العالمية لتغير المناخ، هذه الأمثلة مؤشر إلى الزخم العالمى المتزايد للاعتراف بالحلول القائمة على الطبيعة وتبنيها للتصدى لتغير المناخ، ما يمهد الطريق لجعل الطبيعة مركزا لمزيد من الحشد السياسى فى مؤتمر الأطراف المناخى المقبل فى مصر.

واسترسل أنه من موقعها فى رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، يمكن لوزارة الخارجية المصرية أن تشكل قوة دافعة نحو تبنى تعريف واضح للحلول المستمدة من الطبيعة، إلى جانب معايير كافية لضمان عودة المنافع على الناس والمناخ والتنوع البيولوجى. ويمكن لتبنى تعريف الجمعية الأممية المذكور آنفا، والوارد فى نص الاتفاقية، أن يعزز التوافق عبر أطر عمل الأمم المتحدة التى توضع فيها الحلول القائمة على الطبيعة. والأهم من ذلك تبنى معيار عالمى للحلول المستمدة من الطبيعة، وعلى الأخص ذلك المعيار الذى طوره الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة، بما يعزز جهود الأطراف لتحقيق مصداقية الحلول القائمة على الطبيعة وتصميمها وتوسيع نطاقها ورفع مستواها للتصدى لتغير المناخ وخسائر التنوع البيولوجى من خلال عمليات حوكمة ضامة للكل وشفافة وتمكينية.

ورأى أنه على وزارة الخارجية أن تؤكد أن الحلول القائمة على الطبيعة يجب عدم تنفيذها إلا جنبا إلى جنب مع التزامات مناخية عالمية عادلة أشد طموحا، بما فى ذلك إزالة الكربون (على الأخص فى البلدان ذات الدخل المرتفع وبواسطتها)، وتحويل الاقتصادات نحو الاستهلاك المستدام والمنظومات الغذائية المقاومة، ورفع مستوى التمويل المناخى. بغير ذلك، تنطوى الحلول القائمة على الطبيعة على مخاطرة تتمثل فى الإلهاء عن المحركات الأساسية لتغير المناخ والمتجذرة فى السياسات والممارسات الاقتصادية غير المستدامة.

ونبه إلى أن مصداقية مصر عند انخراطها فى الحلول القائمة على الطبيعة فى ضوء مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تتحقق بالتنسيق العالى المستوى للاستراتيجيات والخطط بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، مع تأكيد الحاجة إلى الإيقاف التدريجى للصناعات القائمة على الكربون الكثيفة الاستخدام للكربون، والتصرف بناء على هذا التأكيد، جنبا إلى جنب مع تعزيز المنظومات البيئية الطبيعية وشبه الطبيعية لدعم المجتمعات والاقتصادات فى تكيفها مع آثار تغير المناخ. بناء على ذلك، فإن «رؤية مصر 2030»، التى تضع الخطوط العريضة لأهداف مصر المتمثلة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمكنها الاستفادة بشكل كبير من الاعتراف بإسهامات الطبيعة نحو المجتمع والاقتصاد، وكذلك الاعتراف بالحلول المستمدة من الطبيعية وتمييزها وإدراجها كمحفزات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عند تنفيذها بشكل فعال.

وأشار إلى أن مصر لديها خطط طموح للتوسع فى الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الاستراتيجية الحالية الوصول باستخدام الطاقة المتجددة فى مصر إلى نسبة 42٪ من مزيج الطاقة بحلول 2035، وتم تخصيص أكثر من 7 آلاف كم2 لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل 90 ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام 2023 إلى توليد 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة. يعد القطاع الخاص حليفا مهما فى تنفيذ هذه المشروعات. كما تسعى الدولة المصرية لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى العمل على استخدام 300 ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية.

وألمح إلى أن الدولة المصرية لم تتوان عن إصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة، الذى يعد من أهم القرارات التى اتخذتها فى أثناء ذروة جائحة كورونا التى أظهرت حتمية مراعاة اعتبارات البيئة فى مسارات التنمية، فتم على الفور بدء تدريب الوزارات المختلفة على دمج تلك المعايير فى استراتيجياتها وخططها. كما تقدم مصر العديد من الحوافز الخضراء لتشجيع مشروعات التكيف والتخفيف، مستفيدة فى ذلك بما لديها من تجربة مهمة فى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الإفريقية، والدول النامية والناشئة.

وجدد الإشارة إلى أنه من المهم الترويج لقصص النجاح المصرية فى مجال مواجهة تغير المناخ كمدخل لمؤتمر المناخ القادم، والبحث عن التجارب والنماذج الملهمة لتشجيع الدول على تنفيذ إسهاماتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم الضرورى لها من المجتمع الدولى لإمكانية تنفيذ الإجراءات المطلوبة على الأرض.

ومن المهم أيضا توفير التمويل لتنفيذ المبادرتين الإفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف اللتين أطلقهما الرئيس السيسى عام 2015 فى مؤتمر باريس للمناخ، والذى يعد تحديا حقيقيا يجب أن يكون على طاولة المؤتمر، فبالرغم من تنفيذ بعض الإجراءات، ومنها بناء القدرات، وتدريب أبناء الدول الإفريقية فى مجال الطاقة المتجددة خاصة إعداد السياسات المتعلقة، فإن عملية التمويل هى التحدى الحقيقى.

واختتم بأنه فى النهاية، يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر مشاركة جميع طوائف المجتمع، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى بشكل فعال، وعدم الاقتصار على الجهات الحكومية فقط لتحقيق أهداف الاستراتيجية، من خلال زيادة الوعى حول العمل المناخى، وتعزيز قيم العمل التطوعى لتعظيم الفرص فى مواجهة التحديات