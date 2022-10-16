خالد عبد العال يتابع خطة القاهرة لمواجهة السيول والأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع تغيرات الطقس، التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، واتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار.





وأكد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات، مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة التى وضعتها المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول، وشارك فيه نواب المحافظ، والسكرتير العام، ومسئولو شركات المياه والصرف الصحى والمرور والحماية المدنية ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بشوارع ومناطق العاصمة، والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة محطات الرفع لزيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة لاستقبال أكبر كمية من مياه الأمطار، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحى فى كسح تجمعات المياه التى لا تحتاج للشفاطات.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ أو تجمع مياه فى أى موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق، وتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أى تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات، أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحى من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادى و15 مايو) والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية ومسؤولى الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.

ولفت محافظ القاهرة على أنه قد تم وضع خطط للإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادًا للتعامل مع أية أزمات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتموين والإسعاف والصحة، كما تم تجهيز خطة طوارئ لإخلاء المدارس فى حالة حدوث أى أزمة والتنبيه على هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة الحالة الإنشائية للمدارس وأنظمة الصرف، بالإضافة إلى تجهيز خطة طوارئ بهيئة النقل العام لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة فى حالة توقف وتعطل إحدى خطوط المترو بسبب الأمطار الغزيرة والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة، وتحويل الطرق فى حالة تعرضها للأمطار الغزيرة وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير وصول المعدات لأماكن تجمعات الأمطار.