مدبولى: تكليف رئاسى بسرعة افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى زايد للأورام

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمد زين، والعقيد إسلام عميرة، مسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة العمل على افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500500 خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه مشروع ضخم يتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدنى، وموجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، واتباع أعلى معايير الجودة فى تنفيذ العمل، مشيرا إلى أن المستشفى يعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

فيما أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه يتم التنسيق حاليا بهدف سرعة العمل على تشغيل المرحلة الأولى من المستشفى التى من المقرر أن تقدم خدمات طبية متميزة، مشيرا للدور المحورى الذى سيقوم به المعهد فى تقديم خدماته لآلاف المرضى من مختلف محافظات الجمهورية فى تخصص حيوى ودقيق وهو علاج الأورام.

واستعرض مسؤولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، مكونات مشروع مستشفى 500500، ويضم المشروع إنشاء وتشطيب مبنى إقامة المرضى الذى يتكون من 4 أدوار بدروم ودور أرضى و13 دورا مكررا، وإنشاء وتشطيب مبنى إسكان الطاقم الطبى، الذى يشمل 4 أدوار بدروم ودور أرضى و17 دورا مكررا، وتشطيب مبنى العيادات الخارجية الذى يضم 4 أدوار بدروم ودور أرضى و4 أدوار مكررة.

كما يتكون المشروع أيضا من تشطيب مبنى الخدمات الذى يتكون من 4 أدوار بدروم، ودور أرضى، وتشطيب مبنى الربط المكون من 4 أدوار بدروم، وإنشاء محطة الخدمات المركزية، والشبكات الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع العام التى تشمل إقامة طرق أسفلتية، وأماكن انتظار سيارات، وأرصفة، ومسطحات خضراء، والأسوار والبوابات.

وأضاف مسؤولو الهيئة الهندسية، أنه باستكمال منشآت مستشفى 500500 ستصبح طاقة المعهد 340 غرفة إقامة مرضى، و680 سريرا تخصصيا، و20 غرفة عمليات.

ولفتوا إلى أنه تم الانتهاء من تشطيب مبنيى "العيادات الخارجية" و"الربط" بنسبة 95%، كما تم تشطيب مبنى الخدمات الإدارية بواقع 93%، وبلغت نسبة تنفيذ تنسيق الموقع العام 80%، وشبكات الموقع العام 70%، فيما بلغ باقى مكونات المشروع معدلات تنفيذ متقدمة.