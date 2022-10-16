وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول تأهيل عدد من المعامل بالجامعات المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام الوحدة بتأهيل عدد من المعامل بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 34 مليون جنيه.

وأكد د. هشام فاروق على ضرورة اعتماد هذه المعامل؛ وذلك لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية والبيئية، وتوفير مصدر دخل مُتميز ودائم للكلية والجامعة، فضلاً عن تحسين مستوى الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية.

وأشار التقرير إلى قيام وحدة تطوير المشروعات بدعم وتمويل (7) معامل بكلية الطب جامعة القاهرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى (5.320.000 جنيه)، وهى معامل (زرع النخاع - البيولوجيا الجزيئية بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية- وحدة الميكروبيولوجيا بقسم الباثولوجيا - وحدة الميكروبيولوجي بمعمل مُستشفي أبو الريش المنيرة للأطفال- وحدة تشخيص الدرن بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية- باثولوجيا النخاع العظمي بمُستشفي الأطفال الجامعي التخصصي- توافق الأنسجة - المعمل المرجعي لفحوصات خلايا الدم المناعية بمركز خدمات نقل الدم).

وأفاد التقرير بأن الوحدة قدمت الدعم والتمويل المالي لعدد 14 معملاً بجامعة عين شمس، بتكلفة إجمالية تبلغ (9.600.000) جنيه، وهى معامل (نوعية المياه بقسم الرى والهيدروليكا- مركز مصر المُتميز لإدارة المُخلفات الصلبة) بكلية الهندسة، وكذلك معامل (الكيمياء الإكلينيكية والطوارئ بالمعامل المركزية - الطوارئ بمستشفي عين شمس التخصصي - أمراض الدم والتدفق الخلوي بالمعامل الرئيسية بمستشفيات جامعة عين شمس - الأحياء الدقيقة وتأهيله للاعتماد بالمعامل الرئيسية بمستشفيات جامعة عين شمس - البيولوجيا الجزيئية بوحدة الأستاذ الدكتور علي خليفة - الهرومونات ودلالات الأورام بوحدة الأستاذ الدكتور على خليفة - المناعة الإكلينكية والجزيئية بمعامل الرئيسية بمستشفيات عين شمس) بكلية الطب، فضلاً عن حصول معامل كلية الزراعة على الدعم، وتشمل (معمل الزراعة في المناطق القاحلة - معمل سلامة الغذاء بمركز الثروة الميكروبية - معمل تحليل متبقيات المُبيدات فى الغذاء)، كما حصلت معامل كلية العلوم على الدعم والتمويل، وهي معامل (الأطياف الذرية والتحليل العنصرى بالمعمل المركزى - القياسات الطيفية الديناميكية فائقة السرعة بقسم الكيمياء).

ولفت التقرير إلى تمويل (6) معامل بجامعة الفيوم بتكلفة إجمالية تصل إلى (6.200.000 جنيه)، وتشمل معامل كلية هندسة، وهي (معمل الإنشاءات وخواص ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة - معمل هندسة الطرق والمرور- معمل ميكانيكا التربة والأساسات)، وكذلك معامل كلية الزراعة ، وهى (المعمل المركزي لتحليل التربة والمياه - معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء)، بالإضافة إلى معامل كلية العلوم، وهى (معمل الأغشية الرقيقة لتنقية وتحلية المياه).

وأضاف التقرير أنه تم تقديم الدعم والتمويل المالي لعدد (4) معامل بجامعة بنها بتكلفة إجمالية تبلغ (4.100.000 جنيه)، وتضم معامل كلية الطب بالجامعة، وهي (معمل الكشف المُبكر عن الأورام الباثولوجى - معمل وحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية - معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية – معمل السموم والمخدرات).

وأشار التقرير إلى تمويل وحدة تطوير المشروعات لمعمل الطاقة الشمسية بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة السويس، بتكلفة تصل إلى (1.200.000 جنيه)، ويعد هذا المعمل هو أول شراكة بين جامعة السويس ومشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي التابع لوحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي؛ ويهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات السامة الناتجة عن توليد الكهرباء بالطرق التقليدية، من خلال دعم المشروعات المعتمدة على الطاقة الشمسية. ولفت التقرير إلى تمويل الوحدة لعدد (9) معامل بجامعة مدينة السادات، بتكلفة إجمالية تصل إلى (5.100.000 جنيه)، وهي معامل (بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء- المُشخصات الجزيئية والعلاجيات والجينومات- مركز زراعة الأنسجة والهندسة الوراثية) بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك معامل (تشخيص مرض السعار- المعمل المركزي للتشخيص الكيميائي وأبحاث الدم- مركز السادات لتحليل الأعلاف وخاماتها- معمل الرقابة الصحية على الأغذية) بكلية الطب البيطري، كما حصل معمل الجيولوجيا البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية على الدعم والتمويل من وحدة تطوير المشروعات، فضلاً عن تمويل معمل تحليل الأدوية ومُستحضرات التجميل بكلية الصيدلة. وأوضح التقرير تمويل الوحدة لمعملين بكلية العلوم جامعة دمياط بتكلفة تصل إلى (2.600.000 جنيه) هما (معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه – معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المُناخية).

وأشار د. الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشاري بالوحدة إلى قيام فريق من خبراء المعامل بوحدة المشروعات برئاسة د. أسامة جلال القائم بأعمال مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ود. فرحات مغنم، ود.محمود وفيق الاستشاريين بمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، بزيارة المعامل؛ لتأهيلها للاعتماد الدولي طبقًا لمحاور الخطة التنفيذية للدولة (2020-2030) بما يحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.