وزير النقل : منح اشتراكات لطلبة المدارس والجامعات على القطارات ذات التهوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - فى ضوء توجيهات وزارة النقل وتنفيذاً لتعليمات معالى الفريق المهندس / كامل الوزير – وزير النقل بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اتاحة استخراج اشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية ) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

حيث يتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية ) الركوب واقف وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيه لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون تحصيل أي رسوم .

تمنح هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط شأنها شأن اشتراكات قطار تحيا مصر وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول حيث يتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور اضافية .

يتوجب على الطالب شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات و تقديم عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي ويتم ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

والهيئة لا تدخر جهدا فى توفير سبل الراحة لجمهور الركاب.