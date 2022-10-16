مهنتك مستقبلك.. مبادرة رئاسية لتأهيل السيدات والشباب لسوق العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى المهن التى تدريب الشباب والسيدات عليها ومدة التدريب والشروط المطلوبة فى المتقدم للمبادرة. وتقوم مبادرة "مهنتك مستقبلك" على التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتى السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عاما.

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