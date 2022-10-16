مدبولى يستعرض مع وزير الصحة الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، لكونها تستهدف ضبط النمو السكانى، وتحسين الخصائص السكانية، بهدف تقليل الأثر السلبى للزيادة السكانية غير المنضبطة على معدلات التنمية.

وعرض وزير الصحة أبرز ملامح الخطة التنفيذية للوزارة فيما يخص الملف السكانى، حيث أوضح أنها تستهدف العمل على التوسع فى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد الولادة، للاهتمام بصحة المرأة، وذلك بالقطاع الحكومى والأهلى والخاص، وضمان جودة تلك الخدمات، مع بحث سبل التوسع فى التصنيع المحلى لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة، وتحويل مصر إلى أكبر مركز اقليمى لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى القارة الإفريقية.

وأوضح أن الخطة تستهدف كذلك دمج القضايا الخاصة بتنمية الأسرة فى العملية التعليمية، من خلال استمرار دعم مبادرات وبرامج تسعى إلى تقليل التسرب من التعليم لاسيما بين الإناث، مع مراجعة الرسائل السكانية ودمجها فى المناهج التعليمية، وكذا الارتفاع بسن الزواج، والعمل على تطبيق برامج إجبارية لتوعية المقبلين على الزواج.

وأضاف الوزير أن الخطة تسعى لتفعيل دور التعليم الفنى فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، واستحداث تخصصات جديدة جاذبة للفتيات فى مدارس التعليم الفنى لتأهيلهن لسوق العمل فى وظائف ذات كفاءة اقتصادية، وذلك بهدف التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة ودفعها إلى التعليم والعمل، واعتبار ذلك محورا أساسيا فى مواجهة قضية السكان.

وأشار وزير الصحة، إلى الحرص على تفعيل آليات واضحة للمتابعة والتقييم مع كافة الشركاء فى تنفيذ الخطة السكانية، كإحدى أدوات تطبيق مبادئ الحوكمة لمختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة، وذلك من خلال دور المجلس القومى للسكان باعتباره المسؤول عن اقتراح السياسات السكانية ومتابعة تنفيذ خطة العمل وتقييم نتائجها على فترات زمنية منتظمة.

وعرض عددا من المؤشرات المرتبطة بملف السكان على المستوى القومى، لافتا إلى أن إجمالى عدد السكان بلغ بنهاية سبتمبر 2022 نحو 104 ملايين نسمة، حيث يصل معدل الإنجاب إلى 2.85%، ومعدل النمو السكانى 1.6%، كما تناول عددا من الخصائص السكانية، موضحا أن متوسط عدد الأبناء ينخفض فى حالة الأم العاملة بنسبة 25%، كما ينخفض مع ارتفاع مستوى التعليم بنسبة 30%.

ولفت إلى أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة محليا ارتفعت لتصل إلى 66.4% عام 2021 مقارنة بـ 58.5% عام 2014، وتطرق إلى عدد من محددات الربط بين الحالة الصحية والزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه تبين حدوث مرض التقزم لأطفال الأسر ذات العدد الكبير أعلى 3.13 مرة، مقارنة بالأسر الصغيرة والمتوسطة، كما اتضح أن حدوث التقزم فى الطفل الثالث فيما أكثر أعلى 2.49 مرة عن الطفل الأول والثانى.