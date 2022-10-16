صحة الدقهلية: الكشف على 791 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بمركز بلقاس

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، إنه تم الكشف الطبى على 791 مواطنا من خلال القافلة الطبية المجانية التى نظمتها المديرية بقرية "جاليا الأولى" فى مركز بلقاس بالدقهلية خلال يومى 14 و15 أكتوبر الجارى فى مختلف التخصصات وتم صرف العلاج اللازم للمرضى بالمجان.





وأكد مكين - فى بيان اليوم الأحد - حرص مديرية الشؤون الصحية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، لافتا إلى أن القافلة شملت 10 عيادات (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جراحة، أسنان، أنف وأذن، نساء، تنظيم أسرة).

كما تم إجراء 267 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و30 أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن إجراء فحوصات لـ 85 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تحويل 13 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عقد 26 ندوة تثقيفية.