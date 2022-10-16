«اتحضر للأخضر» تغير شكل المحافظات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت مبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقت فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، فى تغيير المحافظات للأفضل، حيث تستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطنين للحفاظ على البيئة.





ويوضح الفيديوجراف، أهم إنجازات المبادرة بالمحافظات حيث نجحت فى تدشين مبادرة مراكزنا خضراء فى 100 مركز شباب بالقليوبية. وتمكنت المبادرة من زراعة 1000 شجرة وتوزيعها بمراكز وأحياء محافظة أسيوط وتوعية 30 ألف سيدة بالجيزة حول التخلص الآمن من المخلفات المنزلية وزراعة 4000 شتلة من عباد الشمس فى مدخل مدينة الإسماعيلية وإنشاء أول سوق جملة فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية بالإسكندرية.

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