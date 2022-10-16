السكة الحديد: منح الطلبة اشتراكات على القطارات ذات التهوية الديناميكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة استخراج اشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة "التهوية الديناميكية"، بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.





يتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة "التهوية الديناميكية" الركوب واقف، وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيهات لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يوميا، كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية "تحيا مصر" بدون تحصيل أى رسوم.

وتمنح هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط شأنها شأن اشتراكات قطار تحيا مصر وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفى حالة الطلبة الذين تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور إضافية.

ويتوجب على الطالب شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات وتقديم 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومى، ويتم ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

والهيئة لا تدخر جهدا فى توفير سبل الراحة لجمهور الركاب.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات وزارة النقل وتنفيذا لتعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة.