«حياة كريمة» تغير شكل قرى أبومناع فى قنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح جيلانى، أن نسبة التنفيذ لمشروع مركز طب الأسرة بالفاوية أبو مناع قبلى، بلغت 90%، ومشروع العمائر السكنية الميات أبومناع شرق 85%، مجمع الخدمات أبو مناع غرب نسبة التنفيذ 100%، والمجمع الزراعى أبو مناع شرق نسبة التنفيذ 100%، مركز الشباب بقرية الكويت أبو مناع شرق نسبة التنفيذ 90%.

وأشار إلى أن مشروع الوحدة الصحية أبو مناع شرق بلغت نسبة التنفيذ 80%، ومركز تنمية الأسرة أبو مناع غرب بلغت نسبة التنفيذ 95%، المجمع الزراعى أبو مناع شرق بلغت نسبة التنفيذ 100%، وفصول رياض أطفال الفاوية أبو مناع قبلى، نسبة التنفيذ 100%، ومشروع تغطية ترعة الفاوية أبو مناع قبلى نسبة التنفيذ 85%، مجمع الخدمات أبو مناع غرب نسبة التنفيذ 100%، وحدة التضامن الاجتماعى بقرية الكويت أبو مناع شرق نسبة التنفيذ 95%، ومشروع محطة رفع الصرف الصحى بالفاوية نسبة التنفيذ 85%.

ولفت أنور، إلى أن المشروعات تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى المناطق القروية التابعة لمدينة دشنا. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وتابع، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات حياة كريمة، دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لهدف التصدى للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا فى محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.