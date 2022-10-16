الوزراء: حملة إعلامية للترويج للمنطقة الاقتصادية على نطاق عالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، أهم المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التى تنفذها الهيئة، مشيراً فى هذا الصدد إلى موقف تلك المشروعات التى تتضمن مشروع تطوير ميناء السخنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأهمية تنفيذ تطوير شامل ومتكامل لها، وكذا مشروع تطوير ميناء العريش، إلى جانب مشروعات تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، والتى تشمل أرصفة الميناء، وأعمال تحسين التربة للساحات الخلفية للأرصفة، وتحسين التربة بالمنطقة الصناعية، وما يتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، ومشروع تطوير ورفع كفاءة رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.

وتناول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيضا موقف المشروعات التنموية المتنوعة التى تنفذها الهيئة، ومنها، ما يتعلق بالموانئ البحرية، وميكنة الخدمات الجمركية، وعدد من المشروعات اللوجستية، وكذا محطات تحلية مياه، والصرف، وتوزيع الكهرباء، وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى غير ذلك من المشروعات الأخري.

وتطرق وليد جمال الدين، إلى جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى إطار جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين الحوافز المالية بالمنطقة عبر تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما تناول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف المشروعات التى وافقت عليها الهيئة مؤخراً، مشيرا إلى أنها تتضمن مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر وساحة 380 ألف م2، من خلال تحالف شركتي (سكاي – ريلاينس)، ومشروع إقامة منطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بميناء شرق بورسعيد، لافتاً إلى أن هذا المشروع، يُعد مشروعا متكاملاً عن طريق الربط بسيور مع محطة الصب الجاف النظيف لتداول الحبوب والغلال، مضيفاً أنه جار البدء في إجراءات تنفيذ المحطة ومتوقع التشغيل فى عام 2024.

وأضاف أنه تم التوقيع على عقد الأرض والخدمة مع المشغل اللوجستي العالمي "أجيليتي لوجستيك" الكويتية لإقامة مركز لوجستي متكامل بالمنطقة كشريك في رقمنة الخدمات اللوجستية بإجمالي استثمارات 60 مليون دولار أمريكى، ومن المتوقع بدء الخدمة في النصف الثاني من عام 2023.

ولفت وليد جمال الدين، إلى أنه في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، تقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإعداد خطة للمشاركة في فعاليات هذا الحدث العالمي من خلال إطلاق حملة اعلامية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لها على نطاق عالمي بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة بداية من 23 أكتوبر الحالي محلياً و 24 أكتوبر دولياً، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من إعداد مشروعات استثمارية محددة داخل المنطقة الاقتصادية للترويج لها بالتزامن مع الاستعداد للمؤتمر، وانعقاده من خلال التواجد بجناح بالمنطقة الخضراء، والتنسيق مع الشركاء الحكوميين "وزارة الكهرباء - صندوق مصر السيادي" لتوقيع الاتفاقيات الإطارية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال مؤتمر صحفي عالمي لإعلان مصر مركزاً لإنتاج الوقود الأخضر.