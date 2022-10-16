قوافل صندوق تحيا مصر ترعى 3500 أسرة في قنا وأسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - نظم صندوق تحيا مصر قافلة جديدة وفرت 40 طنا من المواد الغذائية الجافة لرعاية الأسر المستحقة في 3 مراكز بمحافظتي قنا وأسوان، وذلك ضمن سلسلة من قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل الحماية الاجتماعية يتم تنظيمها للأسبوع الرابع على التوالي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكثيفا لجهود الصندوق في توفير الدعم الغذائي والمستلزمات الدراسية للأسر المستهدفة، فضلا عن تنظيم معارض دكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة لطلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك في محافظات الإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وبني سويف وجنوب الصعيد حتى الأن.

وأضاف أن قافلة محافظتي قنا وأسوان وفرت الدعم الغذائي لنحو 3500 أسرة في مراكز قوص ودراو وكوم امبو، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أهل الرشاد وجمعية أم القرى، في إطار التنسيق بين الصندوق ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة أكبر عدد من الفئات المستحقة.

كما أوضح عبد الفتاح أن قوافل الحماية الاجتماعية وفرت الأسبوع الماضي نحو 10 ألاف قطعة ملابس جديدة وأحذية لطلاب جامعة جنوب الوادي فضلا عن تجهيز 30 فتاة بمستلزمات الزواج.

وأشار إلى أن الدعم الغذائي يتم توفيره في إطار مبادرة بالهنا والشفا، إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 11.2مليون مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

وفي ذات السياق يستعد الصندوق مساء اليوم، لتنظيم احتفالية دكان الفرحة بسيدي براني في محافظة مطروح، لتجهيز 60 فتاة أولى بالرعاية بمستلزمات الزواج ضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة وذلك بالتعاون مع قيادة المنطقة الغربية العسكرية، وجمعيتي أشرقت والبر والتقوى.