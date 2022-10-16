مجلس النواب يحيل قرارا جمهوريا ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - احال المستشار احمد سعد وكيل أول مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 478 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك اكزيم الكوري الجنوبي، إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكذلك احال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأم منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما احال رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة و أخطرت اللجان المختصة