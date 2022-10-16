«تحيا مصر» يوفر 40 طن مواد غذائية جافة لرعاية الأسر المستحقة بقنا وأسوان

وقال المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، تامر عبد الفتاح -فى تصريح اليوم الأحد- إن قوافل الحماية الاجتماعية يتم تنظيمها للأسبوع الرابع على التوالى، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكثيفا لجهود الصندوق فى توفير الدعم الغذائى والمستلزمات الدراسية للأسر المستهدفة، فضلا عن تنظيم معارض "دكان الفرحة" لتوفير الملابس الجديدة لطلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية، وذلك فى محافظات الإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وبنى سويف وجنوب الصعيد حتى الآن.
وأضاف أن قافلة محافظتى قنا وأسوان، وفرت الدعم الغذائى لنحو 3500 أسرة فى مراكز قوص ودراو وكوم أمبو، وذلك فى إطار التنسيق بين الصندوق ومؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أكبر عدد من الفئات المستحقة.
وأوضح أن قوافل الحماية الاجتماعية وفرت الأسبوع الماضى نحو 10 آلاف قطعة ملابس جديدة وأحذية لطلاب جامعة جنوب الوادى، فضلا عن تجهيز 30 فتاة بمستلزمات الزواج.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر" إلى أن الدعم الغذائى يتم توفيره فى إطار مبادرة "بالهنا والشفا"، إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 11.2 مليون مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة.
وفى السياق ذاته.. يستعد الصندوق، مساء اليوم، لتنظيم احتفالية "دكان الفرحة" بسيدى برانى فى محافظة مطروح، لتجهيز 60 فتاة أولى بالرعاية بمستلزمات الزواج.
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