إطلاق حملة إعلامية للترويج لـ اقتصادية قناة السويس مع قرب عقد مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.





وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، أهم المستجدات بعدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التى تنفذها الهيئة، مشيرا فى هذا الصدد إلى موقف تلك المشروعات التى تتضمن مشروع تطوير ميناء السخنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية تنفيذ تطوير شامل ومتكامل لها، وكذلك مشروع تطوير ميناء العريش، إلى جانب مشروعات تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، والتى تشمل أرصفة الميناء، وأعمال تحسين التربة للساحات الخلفية للأرصفة، وتحسين التربة بالمنطقة الصناعية، وما يتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، ومشروع تطوير ورفع كفاءة رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.

وتناول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيضا موقف المشروعات التنموية المتنوعة التى تنفذها الهيئة، ومنها، ما يتعلق بالموانئ البحرية، وميكنة الخدمات الجمركية، وعدد من المشروعات اللوجستية، وكذا محطات تحلية مياه، والصرف، وتوزيع الكهرباء، وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى غير ذلك من المشروعات الأخرى.

وتطرق وليد جمال الدين، إلى جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين الحوافز المالية بالمنطقة عبر تطوير الإطار التنظيمى والتشريعى للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما تناول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف المشروعات التى وافقت عليها الهيئة مؤخرا، مشيرا إلى أنها تتضمن مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر وساحة 380 ألف م2، من خلال تحالف شركتى "سكاى – ريلاينس"، ومشروع إقامة منطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بميناء شرق بورسعيد، لافتا إلى أن هذا المشروع، يعد مشروعا متكاملا عن طريق الربط بسيور مع محطة الصب الجاف النظيف لتداول الحبوب والغلال، مضيفا أنه جار البدء فى إجراءات تنفيذ المحطة ومتوقع التشغيل فى عام 2024.

وأضاف أنه تم التوقيع على عقد الأرض والخدمة مع المشغل اللوجستى العالمى "أجيليتى لوجستيك" الكويتية لإقامة مركز لوجستى متكامل بالمنطقة كشريك فى رقمنة الخدمات اللوجستية بإجمالى استثمارات 60 مليون دولار أمريكى، ومن المتوقع بدء الخدمة فى النصف الثانى من عام 2023.

ولفت وليد جمال الدين، إلى أنه فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، تقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإعداد خطة للمشاركة فى فعاليات هذا الحدث العالمى من خلال إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لها على نطاق عالمى بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة بداية من 23 أكتوبر الحالى محليا و 24 أكتوبر دوليا، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من إعداد مشروعات استثمارية محددة داخل المنطقة الاقتصادية للترويج لها بالتزامن مع الاستعداد للمؤتمر، وانعقاده من خلال التواجد بجناح بالمنطقة الخضراء، والتنسيق مع الشركاء الحكوميين "وزارة الكهرباء - صندوق مصر السيادى" لتوقيع الاتفاقيات الإطارية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال مؤتمر صحفى عالمى لإعلان مصر مركزا لإنتاج الوقود الأخضر.