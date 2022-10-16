محافظ مطروح: إنشاء حوض التبريد والخط الناقل لبئر المياه الجديد بقرية الجارة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأحد، بدء إنشاء حوض للتبريد والخط الناقل لبئر المياه الجديد بقرية جارة أم الصغير التابعة لمركز ومدينة سيوة على عمق 660 مترا، وبدرجة حرارة تصل إلى 65 درجة مئوية، فى استجابة لطلب الأهالى لتحقيق الاستغلال الأمثل لمياه الشرب ورى الزراعات وزيادة مساحة الرقعة الزراعية.





وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح أمون مرتضى- فى بيان، اليوم الأحد- أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى أجرى الدراسات الفنية من خلال مهندسى الجهاز لاستغلال المياه الموجودة وبالتعاون مع أهالى القرية. وأضاف رئيس الجهاز أنه تم عمل المعاينات اللازمة والجسات المطلوبة والبدء فى العمل بمشروع لإنشاء حوض تبريد وخط ناقل وفقا لأحدث النظم الهندسية، مما يمكن الأهالى من إضافة ما يقرب من 250 فدانا للأرض الزراعية وعمل مخرج إضافى للاستخدامات المنزلية، ومحطة مياه شرب وخط ناقل لاستغلال المياه، والتى تتدفق بطاقة 660 مترا/ ساعة وبدرجة حرارة 65 درجة مئوية من البئر الجديد.

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