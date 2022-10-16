وزيرة التضامن تشهد إطلاق «ملتقى بهية» الأول لشركاء النجاح

جدة - نرمين السيد - ويقام الملتقى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وإيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العينى، والمنتج والكاتب هشام سليمان، والمهندس تامر شوقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، ولفيف من قطاعات المسئولية المجتمعية فى البنوك وشركات الأدوية وشركات التجميل وغيرهم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى نجوم الفن والرياضة والمجتمع.

وعبرت القباج عن سعادتها فى وجودها وسط السيدات العظيمات من محاربات السرطان والعاملين على رعايتهن صحيا ونفسيا واجتماعيا، والداعمين لهن والمناصرين لحقوقهن وكافة شركاء النجاح، معبرة عن تقدير الدولة لكل من يساهم فى جودة صحة المرأة المصرية.

وأشادت وزيرة التضامن برسالة وأداء مؤسسة بهية، التى صنعت بقلوب مصرية، وتم تمويلها وبنيت بأياد مصرية حتى أصبحت صرحا كبيرا يفخر به كافة المصريين ومسيرة كفاح مستمرة ضد مرض السرطان حتى يتم السيطرة عليه بكل أنواعه، والوقاية منه لأجيالنا القادمة.

وترحمت الوزيرة على روح السيدة بهية وهبى، والتى كانت سببا فى إنشاء مؤسسة بهية، وهى تعتبر أم المحاربات إذ إنها أطلقت شرارة إنشاء تلك المؤسسة وهى زوجة المهندس حسين أحمد عثمان.

وأعلنت القباج أن الوزارة تجدد عهدها بدعم مستشفى "بهية" فرع الشيخ زايد المتوقع افتتاحه فى مارس 2023، مؤكدة أن المؤسسة تعد بأنها باب أمل لكل أم وسيدة وأسرة مصرية تعانى من ألم المرض الذى يمكن أن يهدد حياتها، ونجحت المؤسسة بالفعل فى إيجاد بيئة داعمة للمحاربات من أولى مراحل التوعية، فالكشف المبكر، ثم المرور برحلة العلاج بكافة أشكاله، ووصولا لمرحلة التعافى، والتأهيل والدعم المستمر للحفاظ على مكتسبات الصحة والدمج فى الأسرة والمجتمع، هذا بالإضافة إلى نجاح المؤسسة فى مواكبة التطورات العلمية والبحثية، والصحية والنفسية، وذلك بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة للسيطرة على مرض سرطان الثدى.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للقيادة السياسية التى أعطت لصحة المرأة عظيم اهتمامها حرصا على جودة حياتها وحفاظا على صحة الأسرة والمجتمع، حيث وجه رئيس الجمهورية بتذليل جميع العقبات التى قد تعترض طريقها سواء صحيا أو اجتماعيا واقتصاديا.

وأشادت القباج بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة فى كافة المبادرات الصحية للمرأة، ودليل على ذلك نجاح حملة الكشف المبكر على سرطان الثدى، والتى سجلت نجاحات تلك المبادرة فى الوصول إلى ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية من خلال الكشف المبكر عن المرض والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن تؤمن بأن الصحة هى جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدا على الرؤية المتكاملة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة، فإن الوزارة تدرج صحة المرأة فى برامج كثيرة لها، بدءا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، ومرورا بمشروطية الصحة لمستفيدى "تكافل"، وببرنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، وبرنامج "مودة" للتوعية المقبلين على الزواج، واقتران التأمين الاجتماعى بالتأمين الصحى.

وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ جميع تلك البرامج بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى الذى تثمن جهوده المبذولة وتحرص على التنسيق معه فى كافة البرامج القومية، هذا بالإضافة إلى تعزيز الجهود الميدانية والتى تؤكد على الاتصال المباشر مع الأسر من خلال الرائدات الاجتماعيات، والتى بلغ عددهن حتى تاريخه 14 ألف رائدة ويقدمن التوعية الأسرية والمجتمعية ويتابعن الأسر عن كثب وتسجيل وتحديث بياناتهن من خلال مرصد الوعى المجتمعى حديث الإنشاء بوزارة التضامن بالشراكة مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وجهت القباج الشكر للمجلس القومى للمرأة على دعمه ومساندة رئيسته الدكتورة مايا مرسى فى تحفيز وتعبئة الموارد من أجل استكمال مبنى مستشفى الشيخ زايد، وكذا شدت على أيدى الدكتورة إيمان كريم القائم بأعمال أمين عام المجلس القومى للإعاقة مقدرة اهتمامه بالنساء ذوات الإعاقة المصابات بالسرطان اللاتى يواجهن تحديين فى آن واحد، وهما تحدى الإعاقة وتحدى سرطان الثدى.

واختتمت القباج كلمتها بأن الوزارة لن تدخر جهدا فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة بكافة الأشكال وفى جميع المراحل سواء للسيدة نفسها أو لأسرتها أو للمؤسسات التى تقوم على خدمتها حتى نطمئن على صحتها وعلى تمام شفائها وعلى جودة حياتها، موجهة التحية إلى جميع محاربات السرطان باعتبارهن عنوانا للصبر والكفاح رغم المتاعب والمصاعب.