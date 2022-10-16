الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء مشروع الدراجات الجديدة ”كايرو بايك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم صدور قرار بإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، باعتباره من أهم المشروعات التي تسهم في تخفيف الكثافات المرورية، من خلال الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات صحية وصديقة للبيئة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، مُشيرةً إلى أنه من المقرر تشغيل المشروع في مرحلته الأولى والتي تتضمن إنشاء 26 محطة، قبل عقد مؤتمر المناخ (COP27).

وفي سياق متصل، تضم المرحلة الأولى لمشروع "كايرو بايك" 250 دراجة موزعة على 26 محطة، من إجمالي 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدمهم 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة، وروعي في اختيار أماكن المحطات قربها من محطات المترو والجراجات الكبرى كجراج التحرير.

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