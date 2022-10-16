توريد 18.4 ألف طن أرز شعير بـ21 موقعا فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إنه جرى استلام 18 ألفا و458 طنا من أرز الشعير خلال موسم 2022، عبر 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة (الشركة المصرية للصوامع، البنك الزراعى المصرى، وقطاع مضارب كفر الشيخ).





وأضاف الهابط -فى بيان اليوم الأحد- أن هناك متابعة من المحافظ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين عماد عبد الغنى حبيب، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

ووجه بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

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