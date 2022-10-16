عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة إلغاء مشروع الدراجات الجديدة «كايرو بايك»

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع محافظة القاهرة، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، باعتباره من أهم المشروعات التى تسهم فى تخفيف الكثافات المرورية، من خلال الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات صحية وصديقة للبيئة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، مشيرة إلى أنه من المقرر تشغيل المشروع فى مرحلته الأولى والتى تتضمن إنشاء 26 محطة، قبل عقد مؤتمر المناخ "COP27".



وفى سياق متصل، تضم المرحلة الأولى لمشروع "كايرو بايك" 250 دراجة موزعة على 26 محطة، من إجمالى 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدمهم 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة، وروعى فى اختيار أماكن المحطات قربها من محطات المترو والجراجات الكبرى كجراج التحرير.

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