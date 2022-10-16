- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع سقوط أمطار، يوم الأحد 16 أكتوبر، قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية ومنطقة القناة.
أما يوم الإثنين 17 أكتوبر، فمن المتوقع أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم يوم الثلاثاء 18 أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خريطة سقوط الأمطار من الأحد إلى الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.