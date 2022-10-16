خريطة سقوط الأمطار من الأحد إلى الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع سقوط أمطار، يوم الأحد 16 أكتوبر، قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية ومنطقة القناة.

أما يوم الإثنين 17 أكتوبر، فمن المتوقع أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم يوم الثلاثاء 18 أكتوبر.