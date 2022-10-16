القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب للأزهر

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة، زيارة تثقيفية لمقر مشيخة الأزهر الشريف لعدد 62 من الملحقين العسكريين العرب والأجانب وزوجاتهم المعتمدين لدى سفاراتهم بمصر من الدول الشقيقة والصديقة.





بدأت فعاليات الزيارة بلقاء وفد الملحقين العسكريين وزوجاتهم بالدكتور محمـد الضوينى وكيل الأزهـر والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، وتم استعراض تاريخ الأزهر الشريف وجهوده فى نشر رسالة الأزهر الشريف داخليا وخارجيا، وأضاف الأنبا أرميا أهمية دور بيت العائلة المصرى فى تعزيز قيم التعايش السلمى المشترك.

وفى سياق متصل التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر، مع الوفد وهنأهم بذكرى المولد النبوى الشريف واحتفالات مصر بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر.

وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة، عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين وحرصه على تنظيم تلك الزيارة البناءة، كما أعرب عن خالص اعتزازه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتاريخ ودور الأزهر الشريف فى العالم أجمع.

كما أعرب وفد الملحقين العسكريين، عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لهم لزيارة أحد أبرز الصروح التنويرية بالعالم، كما أشادوا بما لمسوه أثناء زيارتهم بالدور الهام لمركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية فى حماية المجتمع من الجماعات المتطرفة ومجابهة أفكارها بالفكر المعتدل بإستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للتعرف على تاريخ الأزهر الشريف ودوره فى نشر الوعى والحرص على تصحيح المفاهيم المغلوطه وإبراز دور بيت العائلة المصرى.