تفاصيل خطة الدولة لإنعاش قطاع السياحة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات، عن أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو للاستثمارات فى قطاع السياحة، بنحو 64% للعام المالى الجارى، مقابل العام الماضى، فى إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 - 21/2022) ليصل لنحو 8,5 مليار جنيه، وفقًا لما استعرضته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





ويرصد موقع "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، خطة الدولة لجذب الاستثمارات فى القطاع بشكل عام، والاستثمار الأجنبى بشكل خاص، لإنعاش السياحة. إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بمعدل ألف فرصة بالمحافظات قروض منخفضة الفائدة وإعفاء الشركات من الضريبة العقارية زيادة المطارات والطاقة الاستيعابية والبنية التحتية للمقاصد السياحية فتح أماكن ترفيهية كالمتاحف وتطوير المناطق الأثرية ربط المقاصد وإنشاء شركات طيران وطنية منخفضة التكاليف إطلاق الحملات الترويجية والمشاركة فى المعارض الدولية تنفيذ الأحداث العالمية مثل موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش

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