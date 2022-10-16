قمة الشباب الإفريقى تطالب بإجراءات ملموسة لمعالجة أزمة المناخ خلال cop27

جدة - نرمين السيد - طالب المُشاركون فى القمة الخامسة للشباب الإفريقى "Youth Connect Africa" التى نظمتها حكومة دولة رواندا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، خلال الفترة من (12-15) أكتوبر الجارى، بسن إجراءات ملموسة لمعالجة أزمة المناخ عندما يجتمع قادة العالم فى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27" الذى تستضيفه مصر الشهر المقبل.





ودعا الشباب الإفريقى فى ختام فعاليات المؤتمر الذى انعقد بعاصمة رواندا "كيجالى" إلى سرعة تعبئة الموارد المالية العالمية واعتبارها أولوية مُلحة فى أجندة السياسات العالمية للمساعدة على التخفيف من آثار تغير المناخ، وفقا لما نقلته صحيفة "ذى نيو تايمز" الرواندية اليوم الأحد على موقعها الإلكترونى.

وقالت ألودى إرادوكوندا، رئيسة مجلس الشباب الوطنى فى رواندا - خلال تقديم توصيات القمة: "هناك حاجة ماسة إلى تعبئة التمويل من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ لأنه، إلى حد كبير، شرط أساسى للعديد من الإجراءات التى يتعين على البلدان الأفريقية إتخاذها"..وأضافت: يجب أن يضع كوب-27 إجراءات ملموسة لمساعدة البلدان النامية فى الحصول على تمويل لإدارة أزمة المناخ وتعزيز العمل فى هذا الملف".

وأكدت إرادوكوندا أنه على الرغم من أن الدول المتقدمة تعهدت بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للعمل المناخى فى البلدان النامية بحلول عام 2024، إلا أن هذا لم يتحقق بعد

وتابعت: فى كوب-27، يجب أن تكون هناك إجراءات ملموسة لبدء الخطط وإظهار كيفية تدفق الأموال على مر السنين لضمان استدامتها.

وشملت التوصيات الأخرى للقمة إعطاء الأولوية لتعزيز ريادة الأعمال الخضراء التى يقودها الشباب لتحقيق نمو اقتصادى مرن فى بلدانهم، وأكدت أنه مع وجود أكثر من 100 مليون شخص يعيشون فى فقر مدقع ويتحملون وطأة تغير المناخ فى إفريقيا، دعا شباب القمة أيضًا إلى توسيع نطاق آليات التكيف، مثل أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية المستدامة.

وقالت إرادوكوندا- فى هذا الشأن- إن تحول الطاقة فى إفريقيا له أهمية كبيرة أيضًا حيث لا يزال هناك ما يقرب من 600 مليون شخص غير مرتبطين بمصادر الطاقة.

كما تنطوى مجالات الاستثمار الأخرى على أولوية قصوى تشمل الزراعة المستدامة لضمان الأمن الغذائى وكذلك الإدارة السليمة للنفايات.

وتابعت: فى الوقت الذى ندعو فيه إلى فرض قيود صارمة على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، نحتاج فى الوقت نفسه إلى تحسين إدارة النفايات، خاصة النفايات البلاستيكية، لأن هذا يمثل تهديدًا خطيرًا لقارتنا ويؤثر على صحتنا.