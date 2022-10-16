مدبولى يستعرض تقريرا عن القافلة الموسعة للجنة الطبية العليا بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، وبالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشار التقرير إلى أن القافلة استمرت على مدار ثلاثة أيام، وانطلقت من داخل مستشفى العريش العام، واتصالا بذلك، أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توجيهاته لكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون؛ لنجاح القافلة، كما حرص على استقبال وفد من قيادات القافلة ضم الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، وهانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، وعدد من قيادات جامعة طنطا.

وقال الدكتور حسام المصرى، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن تلك القوافل جرى تنفيذها بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وتستهدف تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ فى توصيل الخدمات الطبية ذات الجودة الى الأهالى فى مناطق معيشتهم.

وخلال التقرير، أوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أن أعمال القافلة شملت عيادات للقلب والأوعية الدموية والنفسية والعصبية وعيادة لطب الأطفال، وعيادة للأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب إجراء الجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، وإجراء الفحوصات التشخيصية لهم من خلال التحاليل وأجهزة الأشعة.

ونوه بأن القافلة أجرت العمليات الجراحية للحالات الحرجة فى مختلف التخصصات، والكشف الطبى على 700 حالة فى تخصص الرمد وجراحات العيون، واجراء كشف "إيكو – كاريوجرافى" لعدد 108 حالات، والكشف على 196 حالة فى تخصص القلب، إلى جانب توقيع الكشف الطبى على 332 حالة بعيادة النفسية والعصبية، واجراء 10 حالات رسم مخ، و33 حالة فى أشعة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية، وإجراء 70 عملية جراحية فى التخصصات المتاحة بالقافلة.

وأضاف أن أعمال التجهيز للقوافل شملت التنسيق الكامل مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء؛ للقضاء على قوائم الانتظار فى اجراء العمليات الجراحية بمستشفى العريش العام فى عدد كبير من التخصصات.

ومن ناحيته، أوضح هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة حريصة على تقديم خدماتها لكل مصرى على ارض مصر، وبخاصة المحافظات الحدودية وان المشاركة فى تنفيذ القوافل من قبل صناع الخير فى محافظة شمال سيناء؛ يأتى تأكيدا على الاعتزاز بهذه البقعة المباركة من أرض مصر.

وتابع أن القوافل تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما، وأن القافلة تم تنظيمها من داخل مستشفى العريش العام؛ خدمة لكل أهالى العريش والمناطق المجاورة، إضافة إلى مناطق بئر العبد أيضا.

ولفت إلى أن المؤسسة تشارك فى القوافل بمستشفى متنقل ومتكامل لتقديم الخدمات الطبية فى مجال الحد من مسببات العمى من خلال مبادرة "عنيك فى عنينا" حيث تشمل الخدمة المقدمة توقيع الكشف الطبى وفق ما يتم فى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة ومن خلال أحدث الاجهزة الطبية، أيضا تشخيص حالات الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها قريبا، وتشخيص الاحتياج لجراحات العيون تمهيدا لإجرائها قريبا، وأن القوافل شهدت التوعية بطرق الوقاية من امراض القدم السكرى ضمن مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر.

وأعربت دينا مصطفى، الملقبة بـ "بنت سيناء"، أمينة المرأة لمؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن خالص شكرها للاستجابة السريعة من الجهات المنفذة للقافلة؛ لرغبة أهالى شمال سيناء بتواجد القافلة لخدمتهم وما تشمله من خدمات طبية وتنموية متعددة.