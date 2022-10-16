انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 16أكتوبر 2022: شوف منطقتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر لعام 2022، عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة خلال ساعات النهار على الكثير من مناطق الجمهورية بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا يضرب البلاد بداية من أمس السبت.وكشفت هيئة الأرصاد عن الأماكن التي من المتوقع سقوط الأمطار عليها وهي محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث سوف تكون أمطار خفيفة أما في السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ فسوف تصل إلي متوسطة وأحيانا رعدية.

وأشارت الهيئة أنه سوف يكون شبورة مائية بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحظر وخاصة خلال ساعات الصباح.