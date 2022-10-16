انت الان تتابع خبر عاجل.. أمطار اليوم في 4 محافظات.. اعرفهم من هنا وخذ جميع احتياطاتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحدث في 4 محافظات اليوم الأحد سقوط أمطار خفيفة على العديد من الأنحاء المتفرقة منها، وهذا يأتي بالتزامن مع الكثير من التحذيرات التي جاءت من خلال هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها أمس السبت عن احتمالية سقوط أمطار على العديد من المحافظات في السواحل الشمالية والوجه البحري.

أمطار اليوم الإسكندرية

وتتعرض العديد من الأنحاء المتفرقة إلى سقوط الأمطار وتحدث الكثير من التجمعات للمياه بالشوارع، وتسقط الأمطار في الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية اليوم وتكون من خفيفة إلى متوسطة، وهذه المحافظات تم التشديد فيها على الاستعداد لاستقبال مياه الأمطار الغزيرة.

وجميع الأجهزة التنفيذية وشركات الصرف الصحي في الإسكندرية رفعوا حالة الاستعداد القصوى اليوم حالة الطوارئ، وذلك استعداداً للتصدي إلى الطقس السيء وسقوط الأمطار، ومن المرجح أن تسقط الأمطار المتوسطة الرعدية في بعض الأحيان على مناطق بالسواحل الشمالية والإسكندرية بنسبة تصل لـ 80%.

الطقس اليوم

وطبقاً إلى هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم غير مستقر وتسقط الأمطار على العديد من المحافظات، ولذلك تم رفع درجات الاستعدادي الأقصى للتصدي إلي سقوط الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية في جميع الشوارع، ويتم التعامل مع جميع الأزمات الطارئة بكل المحافظات.