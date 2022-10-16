انت الان تتابع خبر عاجل.. حوادث اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022.. أصيب وتوفى فيها 26 شخص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي 5 أشخاص وأصيب 21 آخرون في حوادث اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، وذلك بسبب حادث تصادم سير على الطريق، وذلك حدث دهساً أسفل عجلات القطارات الخاصة بالسكك الحديدية في 5 محافظات مختلفة.

حادث شرم الشيخ اليوم

وحدث على طريق أبو غنيمة فوة بالقرب من قرية أبو دراز التي تتبع مركز فوه في محافظة كفر الشيخ اليوم، وحدث التصادم بين كلاً من سيارة ربع نقل وموتوسيكل، ونتج عن هذا وفاة شابين، وسريعاً تم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى فوه للتأمين الصحي، وتم تحرير محضر بالحادث وتم إيداع الجثمانين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وحدث حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وونش إنشاءات في مدينة شرم الشيخ، ونتج عنه مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وحصل مدير مديرية أمن جنوب سيناء اللواء شريف رءوف على إخطار من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث بين سيارة تابعة لشركة المياه والصرف الصحي مع ونش إنشاءات على طريق الرويسات الجديد، وراح ضحيته محمد عبد المنعم السيد سائق.

حوادث أسيوط اليوم

ولقي طالب يبلغ من العمر 13 عاماً مصرعه تحت عجلات القطار في محيط كوبري ديروط خلال عبوره شريط السكة الحديد، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى ديروط وتولى نيابة شمال أسيوط التحقيق للوصول إلى ملابسات الحادث.