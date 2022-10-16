انت الان تتابع خبر اتفرج .. صدمة أحمد موسى على الهواء.. إعدام الكتاكيت وعدم توافر الأعلاف احزنه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب انتشار فيديوهات إعدام الكتاكيت والسبب وراء هذا عدم توافر الأعلاف، وهي من أبرز الاشياء التي انتشرت بشكل كبير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا.

إعدام الدواجن بسبب عدم توافر الأعلام

وتحدث الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، قائلاً “حرام.. أكل الناس يتعدم كده أزاي”، وتعد من أكثر الأشياء التي أصابت الكثير من المواطنين بحالة من الغضب الشديد.

وأعلن ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “علي مسئوليتي” على قناة صدى البلد الفضائية، أن إعدام الكتاكيت يأتي بسبب عدم توافر الأعلاف، وقال “إعدام الكتاكيت مستمر منذ أيام بسبب عدم توافر الأعلاف”.

وتابع الزيني قائلاً “3 ملايين مصري يعملون في صناعة الدواجن في مصر وفي ظل استمرار الازمة سوف يتشرد هؤلاء، الأعلاف والذرة والصويا متواجدة في الموانئ بقالها أكثر من شهرين وطالبنا بسرعة الإفراج الكلي عنها، ونطالب بسرعة الإفراج عنه”.