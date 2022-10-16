انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تعليق عمرو أديب على أزمة الدواجن: الناس دي بتكاكي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بالتعليق على أزمة صناعة الدواجن وهذا بسبب نقص الأعلاف، وهي من أبرز المشاكل المنتشرة حالياً في جميع الأسواق، وتعد من أبرز الأزمات التي تواجه جميع المواطنين.

تعليق عمرو أديب على أزمة الدواجن

وتحدث عمرو أديب في حلقة اليوم من برنامج الحكاية الذي يبث على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، عن العديد من الفيديوهات المنتشرة للعديد من تجار الدواجن والتي يقومون فيها بإعدام الكثير من الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف في كل الأسواق.

وعلق عمرو أديب في حلقة اليوم عن أزمة الدواجن، قائلاً “اقعدوا مع الناس وافهموا الوضع.. والإنتاج يكون على قد الموجود مش عايزين خسارة”، وأن مشاهد إعدام الكتاكيت مؤلمة كثيراً، وقال “كل دول العالم تمر بظروف صعبة وليس مصر فقط، كل الناس واقفة في الطابور وبتقول أنا أنا، لازم تكون فيه أولويات.. الناس دي بتكاكي.. ولا حياة لمن يكاكي”.

وتابع قائلاً ” اللي على الآخر اديله شوية فلوس لحد ما يعدي، في أزمة في الدولار، مفيش يمر في المُر، إحنا هنا في مصر لازم الدولة تعمل كل حاجة لأن الدولة في رقبتك، إحنا شعب عزيز النفس يفضلوا يأكلوا نفس الكمية ويرموا نفس اللي يرموه.. بس على فكرة القادم مذهل”.