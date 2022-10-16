انت الان تتابع خبر عاجل.. سبب زيادة سعر كيلو الأرز.. رئيس الشعبة فجر مفاجأة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام رئيس الشعبة في اتحاد الصناعات رجب شحاتة بالكشف عن سبب زيادة سعر كيلو الأرز، وذلك بعدما دخلت مضارب القطاع الخاص دخلت المنظومة يوم الخميس الماضي، وتعد من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الجميع.

ارتفاع أسعار الأرز اليوم

وكشف شحاتة أثناء مداخلة هاتفية في قناة المحور، قائلاً “قمنا بالإبلاغ عن إنتاج 2021 بأن المحصول لن يكفى، وتم تدارك الوضع في المنظومة الجديدة وفتح مضارب القطاع الخاص”، وقال أن ارتفاع هذا العام وصل لـ 7 ملايين طن أرز، وقال “الدكتور علي مصليحي وجه بتوريد المزارعين لمحصول الأرز”.

وأعلن رئيس الشعبة في شعبة الصناعات أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأرز ليس قلتها أو عدم توافرها، ولكن سببها هو سلوك الشعب المصري، وهم الذين يقومون بعمل أزمة دون وجودها، وذلك لأن الكثير ممن يتوفر لديهم الأرز بكثرة يقومون بإخفائه وإظهاره فجأة بأسعار مرتفعة.