انت الان تتابع خبر أسعار الفينو والخبز في المخابز المرخصة.. أعلنته التموين عشان ميضحكش عليك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالإعلان عن أسعار الفينو والخبز في المخابز المرخصة، وذلك بعدما حصلت المخابز المتقدمة على دقيق فاخر 72% من جميع المطاحن والمستودعات، وأنه لابد أن يتم التقدم بطلب لكل مديريات التموين في كل المحافظات.

سعر الخبز الحر الجديد

وكشفت وزارة التموين في بيان رسمي لها أن المخبز الحر السياحي المرخص يجب عليه أن يلتزم بشراء الدقيق بسعر 10000 جنيه للطن، ويتم الالتزام بشكل تام بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والسعر الذي يتم تحديده بحيث أنه سوف يكون سعر رغيف الفينو 40 جرام بـ 75 قرش و60 جرام بسعر جنيه واحد.

وأعلن معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد كمال أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 75 جراماً بسعر جنيه واحد، وتعمل الوزارة على توفير القمح لكل المخابز بأسعار معلنة ورخيصة تساعد كثيراً في ضبط الأسواق.

سعر الخبز السياحي

وأشار كمال إلى أن الوزارة تقوم ببيع طن القمح بـ8700 جنيه، وبيع الدقيق بـ 10 آلاف جنيه وسوف يكون هناك انضباط كبير في الأسواق، وقال أن الدولة تحرص على إنتاج 250 مليون رغيف خبز بسعر 5 قروش ووزنه 90 جرام، وفي أيام سوف يعود الانضباط بالأسواق، وسوف تنخفض الأسعار داخل المخابز من جديد.