أسعار الفينو والخبز في المخابز المرخصة.. أعلنته التموين عشان ميضحكش عليك

رياض - احمد صلاح - قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالإعلان عن أسعار الفينو والخبز في المخابز المرخصة، وذلك بعدما حصلت المخابز المتقدمة على دقيق فاخر 72% من جميع المطاحن والمستودعات، وأنه لابد أن يتم التقدم بطلب لكل مديريات التموين في كل المحافظات.
سعر رغيف الفينو في مصر 2022
سعر الخبز الحر الجديد
وأعلن معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد كمال أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 75 جراماً بسعر جنيه واحد، وتعمل الوزارة على توفير القمح لكل المخابز بأسعار معلنة ورخيصة تساعد كثيراً في ضبط الأسواق.
سعر الخبز السياحي
وأشار كمال إلى أن الوزارة تقوم ببيع طن القمح بـ8700 جنيه، وبيع الدقيق بـ 10 آلاف جنيه وسوف يكون هناك انضباط كبير في الأسواق، وقال أن الدولة تحرص على إنتاج 250 مليون رغيف خبز بسعر 5 قروش ووزنه 90 جرام، وفي أيام سوف يعود الانضباط بالأسواق، وسوف تنخفض الأسعار داخل المخابز من جديد.