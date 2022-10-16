الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر 3 (صور)

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر 3 لتغذية أراضى الإسكان المتميز والمناطق الترفيهية ومركز مدينة بدر، وجار تنفيذ أعمال التغذية بمصادر الكهرباء، تمهيدا لإجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.





وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن مشروع محطة محولات بدر3 جهد 66/22 ك. ف بقدرة 3*120 م . ف .أ وبتكلفة إجمالية حوالى 145 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم ضغط البرنامج الزمنى للمشروع ومراعاة الكفاءة والجودة فى التنفيذ، وذلك استمرارا لتكثيف الجهود المبذولة فى تنفيذ المشروعات. وفى سياق متصل صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ بعض الحلول العاجلة لزيادة كميات المياه الواردة للمدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وصلة قطر 400 مم من خط خليج السويس، وأصبحت جاهزة للتشغيل، والتى تم الاتفاق بشأن تشغيلها فور تشغيل محطة التحلية بمدينة خليج السويس، مما يسهم بشكل كبير جدا فى تحسين ضغوط المياه، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتنفيذ الحل الدائم وهو محطة مياه بدر الرئيسية والتى من المقرر تشغيلها العام القادم.

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