وزير النقل يتابع أعمال تطوير الطريق الدولى الساحلى (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى "جمصة / المنصورة الجديدة" بطول 40 كم.





ويتم تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى بعرض 12 مترا، ليصبح الطريق فى هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاه منها 3 حارات للرصف الخرسانى يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى إنشاء 18 كوبرى علوى فى الاتجاهين على طريق الخدمة.

كما تفقد الوزير، أعمال تنفيذ كوبرى البستان على النيل، ويشمل إنشاء كوبرى توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 3 حارة مرورية فى كل اتجاه، كما تابع الوزير تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 متر اتجاه بلطيم، ويجرى حاليا رفع كفاءة الطريق الرئيسى باستخدام تقنية إعادة تدوير الرصف FDR.

وأشار وزير النقل، إلى أنه جار العمل فى رفع كفاءة 7 قطاعات فى المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم 5حارات فى كل اتجاه، مضيفا أنه تم الانتهاء من كوبرى الكيلو 6.5 فى بداية الطريق الدولى الساحلى من بورسعيد فى اتجاه دمياط.

ووجه الوزير، قيادات هيئة الطرق والكبارى بالصيانة الدورية للكبارى القائمة لتحمل الاحمال المرورية الواقعة عليها وسرعة التغطية بالرصف الأسفلتى للمسافات التى يتم كشطها بالطريق والنظافة وإزالة الأتربة وصيانة واستكمال العلامات الإرشادية والتحذيرية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية وفى إطار متابعة الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة النقل لرفع كفاءة وتطوير الطريق الدولى الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم، لكونه الطريق الرئيسى للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط "دمياط - بورسعيد - الإسكندرية"، ويمر بـ7 محافظات هى دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح والمناطق الصناعية فى بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.