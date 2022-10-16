تحت رعاية الرئيس السيسى.. بدء فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه

جدة - نرمين السيد - بدأت، صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالى أكثر من ألف مشارك، ويستمر حتى 19 أكتوبر الجارى.





ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخى" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه، ليكون بمثابة الحدث التحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم "كوب 27".

ومن المقرر أن يضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات، حيث سيتم عقد "الجولة الأخيرة من الحوار السياسى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية"، والتى تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خصوصا فى القارة الإفريقية، تمهيدا لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذى تنظمه الأمم المتحدة فى مارس 2023.

كما سيتم عقد جلسة مفتوحة؛ للتعريف بمحاور "المبادرة الرئاسية حول التكيف فى قطاع المياه"، والتى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم، بالإضافة لعرض ترتيبات "يوم فى المياه"، كما سيتم عقد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه، لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن هولندا، طاجكستان، ألمانيا، بريطانيا، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومعهد استكهولم الدولى للمياه.

ومن المقرر أن يتم أيضا عقد "الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية" لمتابعة التقدم فى قرارات المجلس الوزارى المشترك للمياه والزراعة الثانى، الذى تم عقده فى يناير 2022، ومن المقرر أيضا عقد "المنتدى الثانى للاستثمار فى مجال المياه بين البنك الإفريقى والاتحاد الأوروبى"، والذى يهدف لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائى فى قارة إفريقيا من خلال توفير منصة سنوية لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار فى المياه فى البلدان الإفريقية، كما سيتم عقد مؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارىء المناخية فى منطقة المتوسط"، والذى ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

كما يشتمل أسبوع القاهرة الخامس للمياه على مؤتمر علمى، والذى يتضمن العديد من الأنشطة الفنية، حيث تم تلقى 131 بحثا من الجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها فى خمس جلسات فنية متخصصة فى محاور "الأمن المائى والتغيرات المناخية - حماية الدلتاوات - التكيف فى مجال المياه فى ظل التغيرات المناخية - المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلى - الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ"، وتضم اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

وفى إطار اهتمام وزارة الرى والموارد المائية بتعزيز الدور العلمى والاستفادة من التطور التكنولوجى السريع وتطويعه فى خدمة أعمال الوزارة، فسيتم عقد ثلاث جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم فى مجال المياه، يحاضر فيها لفيف من وزراء المياه والعلماء الدوليين وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلو المنظمات الدولية.

وفى ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على تعزيز التواصل بين الشباب الأفارقة، سيتم عقد "المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين فى المياه" تحت شعار "الإدارة الذكية لمياه الرى للتخفيف من آثار تغير المناخ"، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.