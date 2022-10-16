لقاء وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الهندى يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "شكرى" يبحث تعزيز التعاون مع الهند فى مختلف المجالات، نقلت صحيفة الأهرام، عن وزير الخارجية سامح شكرى تأكيده لنظيره الهندى الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار عمق علاقات التعاون التى تربط بين البلدين فى شتى المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران أمس فى ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن شكرى قوله، إن الفترة القليلة الماضية شهدت زيارة وزير الدفاع الهندى إلى مصر وانعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصرى الهندى، بالإضافة إلى المباحثات التى عقدها مع نظيره الهندى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك.

وأوضح أن المباحثات تناولت تعزيز علاقات التعاون ودفعها إلى آفاق ارحب بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه قال الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير خارجية الهند إن زيارته تأتى فى إطار الاحتفال بالعيد 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده والتزامها بتنمية علاقاتها مع مصر، وتعاونها الشامل على مختلف المستويات مع القاهرة بما فيها تعاونها السياسى القوى.

وأوضح أن الاستثمار بين مصر والهند إيجابى وهناك شركات هندية عديدة لديها استثمارات فى مصر تتعدى 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية زيادة التواصل وتنشيط السياحة بين البلدين.

وقال إن الهند سوف تترأس قمة مجموعة العشرين وتمت دعوة مصر كضيف لحضور اجتماعات القمة، مشددا على أن مصر ستضيف قيمة كبيرة للقمة.. مشيرا إلى تأييد ومساندة بلاده لمصر فى استضافة مؤتمر قمة المناخ COP27.

وعسكريا وتحت عنوان "رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى لإحدى وحدات المنطقة المركزية"، قالت صحيفة الأهرام، شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائى للقوات على كل المستويات لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك باستخدام أحدث أساليب التأمين الكيميائى المتطورة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة، أن البيان بدأ بكلمة اللواء أركان حرب طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث كل أسلحتها وتخصصاتها، وأن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلوا محافظين على الاستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كل المهام التى توكل إليهم.

وأشارت إلى أعقب ذلك تنفيذ مراحل البيان العملى وعرض لملخص خطة تنفيذه، تلى ذلك التوجيه التكتيكى وأوضاع القوات داخل البيان والمرور على المعدات وفرض الموقف التكتيكى..موضحة أنه فى نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لكل العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ المهام، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم.

وقالت إنه حضر إجراءات البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

وفى شأن آخر، وتحت عنوان "الملا" للمشاركين فى منتدى الغاز بقبرص: احتياطات غاز شرق المتوسط قادرة على تعزيز أمن الطاقة بأوروبا، نقلت صحيفة الجمهورية، عن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، تأكيده أن احتياطيات الغاز الطبيعى بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد فى الحفاظ على أمن الطاقة بأوروبا.

وقالت الصحيفة إن الوزير أشار خلال مشاركته أمس السبت، فى مؤتمر منتدى غاز شرط المتوسط للتحول الطاقى فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، إلى ضرورة توفير التمويل من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار للاستثمارات فى تنمية تلك الاحتياطات والاستفادة الكاملة منها بما يضمن تحفيز المستثمرين وسرعة تأمين إمدادات الطاقة فى ظل الأهمية التى تكتسبها منطقة شرق المتوسط .

وأوضح أن توفير التمويل لا يعنى التمويل التجارى ولكن تمويل مميز بشروط ميسرة من تلك المؤسسات التمويلية التابعة للاتحاد الأوروبى، مما يساعد على سرعة وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات الغازية.

وشدد على أن هذه الجهود تأتى بالتوازى مع جهود اخرى مهمة لبناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة، مشددًا على أن العمل فى المسارين ينبغى ان يمضى بالتوازى لتأمين الطاقة.

وفى موضوع آخر، تحت عنوان "9 مليارات جنيه لمشروعات المرافق والإسكان بأكتوبر الجديدة"، قالت صحيفة الجمهورية، تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ، مع مسئولى الوزارة، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، وفى مقدمتها الوحدات السكنية بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"بالمدينة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عاصم الجزار، توضيحه، أن المدينة تحظى بعدد كبير من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وهناك متابعة مستمرة لنسب التنفيذ، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات المرافق الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت 7 مليارات جنيه، والتى تتضمن مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات، كما أنه جارٍ حاليا تنفيذ محطة محولات كهرباء ومحطة رفع المياه.

ونقلت الصحيفة عن رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة المهندس محمد عبدالمقصود، قوله، إن مشروعات الإسكان والخدمات الجارى تنفيذها بمنطقة غرب المطار بالمدينة بتكلفة تجاوزت 9 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 8136 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفضى الدخل بالمنطقة، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وجارٍ تنفيذ 35496 وحدة سكنية ضمن المبادرة بمنطقة غرب المطار على مساحة 1700 فدان بنسب إنجازٍ متقدمة، كما تم بدء تشغيل خط مواصلات تجريبى لمنطقة غرب المطار، يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من صينية الواحات وحتى مشروعات سكن كل المصريين بغرب المطار ذهابا وإيابا.

وتحت عنوان "الوزراء" يعتمد قرارات تسوية منازعات عقود الاستثمار، قالت صحيفة الأخبار، اعتمد مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عددًا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وأوضحت الصحيفة أنه يأتى على رأس تلك القرارات، إتفاقية التسوية المزمع إبرامها مع شركة "فيوتشر بايب بى فى"؛ والتى سوف تسهم فى حماية الاستثمارات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهولندية، واتفاق التسوية المزمع إبرامه بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة "تكنيمونت الإيطالية"، وإتفاقيات التسوية المزمع إبرامها بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة "حكر أبو دومة".

ونقلت الصحيفة عن المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، تأكيده أن اعتماد هذه القرارات، يأتى فى إطار جهود الحكومة المصرية فى التوصل إلى اتفاقات متكافئة لتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية وذلك فى ضوء التوجه نحو انهاء تلك المنازعات والدعاوى التحكيمية بالتسويات الودية لتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضخها فى الاقتصاد المصرى، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، فضلًا عن حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية على كافة الأصعدة.