أمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة، فى أخره على الأنحاء كافة.





وذكرت هيئة الأرصاد، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وكشفت الهيئة عن أن اليوم سيشهد اضطراب الملاحة البحرية على غرب سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار. وعن درجات الحرارة اليوم الأحد، فجاءت كما يلى:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة. الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة. مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة. سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة. قنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة. أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

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