وزير الصحة يحيل مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى زيارة مفاجئة لمستشفى بولاق الدكرور العام، فى إطار زياراته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير انتقد تأخر إجراء التدخلات الجراحية وعدم انتظام جداول الفرق الطبية، وتغيب بعض الأطباء والفريق الطبى المعاون، فقرر إحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق، كما انتقد تدنى مستوى النظافة فى المستشفى.
وأشار إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد عمال النظافة فى مستشفى بولاق الدكرور العام، كما وجه بالاستعانة بإحدى شركات الخدمات، للإشراف على مستوى النظافة فى المستشفى، حفاظا على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المستشفى.
وقال إن الوزير تفقد القسم الداخلى بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى.
وأكد استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، التى يقوم بها الوزير لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، فى جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية والتطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، فى جميع محافظات الجمهورية.
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