لجنة العفو الرئاسى : خروج 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم

جدة - نرمين السيد - وكتب الخولى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تتوالى بشائر الخير.. اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا".

يذكر أن لجنة العفو الرئاسى هى الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية.