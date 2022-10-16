برعاية الرئيس.. انطلاق أسبوع القاهرة للمياه اليوم بحضور 66 منظمة دولية

جدة - نرمين السيد - ينطلق أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل الافتتاح بكلمة مسجلة منه، ومن المقرر مشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالى يزيد عن 1000 مشارك.





ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة. وسيعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار المياه فى قلب العمل المناخى بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الإسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27. وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات.

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