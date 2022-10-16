عظمى القاهرة 28.. تفاصيل طقس اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 28 21 العاصمة الإدارية 27 20 6 أكتوبر 28 20 بنهــــا 28 21 دمنهور 27 21 كفر الشيخ 27 21 المنصورة 28 21 دمياط 28 22 بورسعيد 29 22 الإسماعيلية 29 19 السويس 29 20 الزقازيق 28 21 شبين الكوم 28 21 طنطا 28 21 شلاتين 32 24 الإسكندرية 27 21 العلمين الجديدة 26 21 وادى النطرون 28 21 مطروح 25 19 السلوم 25 17 سيوة 28 17 العريش 29 21 رفح 29 21 الطور 30 21 كاترين 26 14 رأس سدر 30 20 نخل 30 15 طابا 30 22 نويبع 30 22 حلايب 30 25 شرم الشيخ 31 24 الغردقة 31 24 مرسى علم 31 23 الفيوم 30 20 بنى سويف 30 19 المنيا 31 19 أسيوط 31 18 سوهاج 32 20 قنا 34 20 الأقصر 35 21 أسوان 36 22 الوادى الجديد 34 20 أبوسمبل 36 22 أبو رماد 31 23 رأس حدربة 30 22

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