الإفتاء: على الرجل ألا يخجل من أى عمل يُحسِّنُ به دخله ما دام حلالا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه ما دام العمل شريفًا ومن حلال، فلا مجال أبدًا للخجل منه أو التوارى عنه، وقد سئل سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، فقال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»، وذلك مع مراعاة ما يناسب حالهما وأعرافهما.
وأشارت إلى أن يجب أن يسعى فى الالتحاق بأفضل الفرص، وألا يخدعه الأمل أو التسويف فيسرق وقته وعمره، وكذلك عليه أن يصدق مع نفسه وألا يأخذه الكبر والغطرسة، وأن يعرف قدراته وإمكاناته والفرص المطروحة، وأن يتحلى بالإيجابية والفاعلية.
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