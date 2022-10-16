الأرصاد تتوقع سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من الدلتا والسواحل الشمالية الغربية (السلوم -سيدى برانى) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





وأوضحت أنه من المتوقع أن تصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.