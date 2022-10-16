التموين: رغيف الفينو 60 جراما بـ جنيه واحد فى المخابز

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر 72% من المطاحن والمستودعات عليها التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.





وأكد الوزير، أنه يلتزم المخبز الحر والسياحى بشراء الدقيق بسعر 10000 جنيه للطن، والالتزام التام بعمل اعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد. وأعلنت وزارة التموين، أنه تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية، بسعر 8700 جنيه للطن، ولمدة شهر لزيادة المعروض من الأقماح للقطاع الخاص فى الأسواق باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية اللازمة فى معظم منتجات الصناعات الغذائية، وعلى من يرغب فى ذلك التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية والبت فيه خلال 72 ساعة. وأضاف تم إتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين لمصانع المكرونة التى تعمل بمنظومة السلع التموينية بسعر 10000 جنيه للطن لمدة شهر، ووضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك موضع التنفيذ وربط مصانع المكرونة التى تعمل بتوريد المكرونة بالمنظومة التموينية، على شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تقوم بدروها بتوفير الدقيق اللازم لصناعة المكرونة، حرصاً من وزارة التموين على استمرار عمل مصانع المكرونة فى الأسواق.

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