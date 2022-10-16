جدة - نرمين السيد - كشف شادى زلطة، المتحدث الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة ما أثير بعدد من مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إضرام ولى أمر النار فى جسده بسبب رفض مديرة مدرسة فى البحيرة تسليم الكتب للطلاب دون دفع المصروفات، واستبعاد مديرة المدرسة.



وأوضح زلطة فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن الواقعة تعود لمدرسة إبراهيم عبد العال للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة بندر كفر الدوار التعليمية بمحافظة البحيرة، مؤكدا أن ولى الأمر لم يضرم النار فى جسده، بل فى ملابسه بعدما ألقاها على الأرض داخل الإدارة التعليمية، ولم يتح للمسؤولين الفرصة للتعامل مع شكواه، بشأن عدم تسليم نجله الكتب المدرسية. ولفت إلى أن ولى الأمر سبق وافتعل مشكلات سابقة داخل الإدارة التعليمية، منذ عدة أشهر كنوع من الضغط لتنفيذ مطالبه. أما فيما يتعلق باستبعاد مديرة المدرسة محل الشكوى والتحقيق معها، يرجع لأن هناك تعليمات مشددة من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية. وأكد المتحدث الإعلامى لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتابع كافة الوقائع والعقبات المتعلقة بتسليم الكتب للطلاب على مستوى الجمهورية، ويتم التعامل فورا مع أى مشكلة واردة فى هذا الخصوص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: تعليمات مشددة بعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات الدراسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.