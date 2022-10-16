متحدث الحكومة: نتوقع إقبالا غير مسبوق على مبادرة إعفاء السيارات من الجمارك

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد، فى تصريحات له، أن هناك توقعا بأن يكون حجم الإقبال كبيرا على هذه المبادرة، لافتا إلى أن تسجيل السيارة سيكون عن طريق موقع ستطلقه الحكومة لهذا الغرض.

وأضاف أن المطلوب هو إدخال بيانات السيارة خلال أربعة أشهر، ثم سيتم تحديد قيمة الجمارك بناء عليها وسيطلب من المواطن تحويل المبلغ بالدولار ثم يصدر له إذن الاستيراد وستكون مدته سنة كاملة.