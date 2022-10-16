جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد، فى تصريحات له، أن هناك توقعا بأن يكون حجم الإقبال كبيرا على هذه المبادرة، لافتا إلى أن تسجيل السيارة سيكون عن طريق موقع ستطلقه الحكومة لهذا الغرض.
وأضاف أن المطلوب هو إدخال بيانات السيارة خلال أربعة أشهر، ثم سيتم تحديد قيمة الجمارك بناء عليها وسيطلب من المواطن تحويل المبلغ بالدولار ثم يصدر له إذن الاستيراد وستكون مدته سنة كاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الحكومة: نتوقع إقبالا غير مسبوق على مبادرة إعفاء السيارات من الجمارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.